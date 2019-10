Paweł Kukiz pochwalił się zdjęciem nowego domownika. Poseł PSL jak Lewica pisze o „członkini” [FOTO]

Paweł Kukiz słynie z dużej aktywności w mediach społecznościowych. Liderowi Kukiz’15 zdarzają się co prawda alko-tweety, ale większość wpisów jest zupełnie normalna. Ostatnio nawet pochwalił się nowym członkiem rodziny.

Paweł Kukiz, poseł PSL, pochwalił się na Facebooku zdjęciem nowego domownika. Przy okazji wszedł w buty lewicy, która za wszelką cenę chcę zmieniać język i napisał o „członkini”.

– W domu nowy członek rodziny-a właściwie członkini- Zeena 🙂 Dołączyła do Draka (owczarek), Brunia i Felusia (yorki), Barnaby i Kocia (koty). Przyszła na miejsce Zoyki, która niestety nam odeszła niedawno – pisze Paweł Kukiz we wpisie, do którego dołączył zdjęcie psa.

– Yorki załamane i unikają jak mogą tego „brzdąca”, który jest od nich ze trzy razy większy a z Drakiem był początkowo spory problem, bo dość długo nie chciał Zeenki zaakceptować. Koty mają – jak zawsze- wywalone, bo już dawno poukładały sobie całą sforę prostą metodą – „z liścia” po nosie 🙂 A Zeenka błyskawicznie się zaaklimatyzowała, co widać na ostatnich zdjęciach w jej szerokim uśmiechu 🙂🙂🙂 – dodał polityk.