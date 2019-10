Pogryzła policjanta i to na… trzeźwo. W Świętochłowicach trzeba będzie szczepić funkcjonariuszy?

Banalna próba wylegitymowania młodej kobiety w Świętochłowicach zakończyła się pokąsaniem funkcjonariusza. Agresywna 33–letnia mieszkanka tego miasta pogryzła policjanta, który poprosił ją o dokumenty.

W końcu funkcjonariusze ją obezwładnili, ale kobieta walczyła do końca i obrzucała ich wyzwiskami. Policjantom to nie nowina, ale zgodnie z logiką, doszli do wniosku, że za takim zachowaniem stoi alkohol.

Zatrzymanej mieszkance Świętochłowic na komendzie zbadano więc zawartość alkoholu w jej organizmie i kazało się, że była… trzeźwa.

Zdarzenie zaczęło się od tego, że patrol drogówki ze Świętochłowic zauważył kobietę, która wysiadła na przystanku i weszła za tramwaj, co jest wykroczeniem. Na widok podjeżdżającego do niej radiowozu zaczęła się oddalać. Funkcjonariusze jednak po chwili ją zatrzymali. Na nieszczęście obydwu stron.

Podczas próby sprawdzenia dokumentów w celu ukarania, kobieta najwyraźniej się wściekła i pogryzła jednego z policjantów. Następnie zaczęła znieważać uczestników patrolu „przy użyciu słów wulgarnych” – podała Komenda Miejska. Za zaatakowanie policjanta na służbie grozi jej nawet do trzech lat więzienia.

Źródło: TVP Info/ Dziennik Zachodni