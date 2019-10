Powstaje czwarty największy koncern motoryzacyjny na świecie. Fuzja francuskiego PSA i grupy Fiat-Chrysler

Producenci samochodów PSA i Fiat Chrysler wydali 20 października oświadczenie o zgodzie na fuzję tych dwóch koncernów. Połączenie dwóch grup ma się odbyć w stosunku 50/50, zostanie utworzony nowy podmiot, który miałby siedzibę w Holandii.

Nowa grupa obiecuje, że nie będzie zamykania żadnych fabryk. Liczy na dominującą pozycję w Europie, ale też mocniejsze wejście na rynek amerykański. Rada dyrektorów składałaby się z 11 członków. 5 mianowanych przez Fiata Chryslera (w tym John Elkann na stanowisko prezesa) i 5 przez PSA. Carlos Tavares, obecny szef Peugeota byłby dyrektorem generalnym na pierwszą kadencję 5 lat.

PSA-Fiat-Chrysler będzie czwartym co do wielkości producentem samochodów na świecie. Łączna produkcja roczna to 8,7 milionów pojazdów i skonsolidowany obrót w wysokości blisko 170 miliardów euro. Efektem fuzji ma dać dodatkowe przychody w wysokości 3,7 miliarda euro.

Ostateczne zakończenie negocjacji ma nastąpić za kilka tygodni. Poprzednio zostały one zerwane po ingerencji w umowę francuskiego rządu. Państwo ma 12% udziałów w PSA i chciało zapewnić sobie uprzywilejowaną pozycję.

Teraz francuski minister gospodarki Bruno Le Maire, stwierdził, że do fuzji podchodzi „przychylnie”, chociaż Francja pozostanie „szczególnie czujna” jeśli chodzi o bazę przemysłową PSA w kraju. Chodzi tu zatrudnienie w zakładach francuskich, ale też utrzymanie planów „europejskiej sieci produkcji baterii elektrycznych”.

Minister transformacji ekologicznej Élisabeth Borne wyraziła nadzieję, że nowa grupa szybko rozpocznie konstruowanie pojazdów ekologicznych i wesprze „transformację energetyczną”, ale skrytykowała i wyraziła zaniepokojenie planami lokalizacji siedziby firmy w Holandii.

Minister niepokoją też protesty włosko-amerykańskiej grupy przeciw wyśrubowanym kalifornijskim normom dotyczącym spalin. „To nie jest dobry sygnał, wiem, że PSA stara się oferować modele ‘czystych’ samochodów i nalegamy na PSA, aby utrzymał takie postępowanie – dodała Borne.

Po ogłoszeniu fuzji akcje koncernu Fiat Chrysler (FCA) podskoczyły natychmiast na giełdzie w Mediolanie o 10,60% o kosztowały 14 234 euro za akację. Akcje Exor, holdingu rodziny Agnelli-Elkann, który jest większościowym udziałowcem FCA wzrosły o 5,57%.

Poleciały w dół za to akcje Peugeota. Straciły one na Bursie w Paryżu prawie 9%. Akce zależnej spółki Faurecia spadły o 4,41%, tym bardziej, że PSA rozważa sprzedaż swoich udziałów w tej firmie, która zajmuje się produkcją akcesoriów motoryzacyjnych.

