To jeden z największych cmentarzy w Europie. Zarządcy Cmentarza Centralnego w Szczecinie znaleźli sposób jak ułatwić życie odwiedzającym nekropolię

Szczeciński Cmentarz Centralny to największa metropolia w Polsce i trzecia pod względem powierzchni w Europie. Zajmuje on 172 ha i spoczywa na nim 200 tys. zmarłych. Odwiedzanie grobów nie jest łatwe, stąd też zarządcy cmentarza wpadli na pomysł, w jaki sposób można ułatwić odnalezienie swoich bliskich.

Cmentarz Centralny został otwarty w 1901 r. Wówczas znajdował on się w granicach Niemiec. Od czasów zakończenia II wojny światowej i przyłączenia ziem zachodnich do Polski, chowano na nim coraz więcej zmarłych, przez co jego powierzchnia zwiększyła się do 172 ha.

– To tyle samo, ile 240 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej – powiedział dla Polsat News Andrzej Kuś ze szczecińskiego Zakładu Usług Komunalnych.

Co ciekawe, Cmentarz Centralny to nie tylko nekropolia. Na jego terenie można znaleźć także stare drzewa, kaplice, a nawet jeziorko z fontanną. Gdyby ktoś się tutaj zgubił, z pomocą przyjdzie mu ochrona, straż miejska lub policja.

Aby odwiedzający mogli łatwiej znaleźć swoje groby, stworzono specjalną wyszukiwarkę.

– Można go odnaleźć przez internet, w wyszukiwarce grobów. Wpisujemy w nią imię i nazwisko zmarłej osoby, a system doprowadzi nas do miejsca jej pochówku – informuje Kuś.

Tak olbrzymi cmentarz robi niesamowite wrażenie po zmroku, gdy rozjaśnia go światło milionów zniczy.