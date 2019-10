To jest prawdziwa maskara! 46 zabitych i wielu rannych w pożarze w pociągu. Ludzie spłonęli żywcem [VIDEO]

Co za rzeź! Co najmniej 46 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w pożarze, który wybuchł w jadącym pociągu w czwartek w prowincji Pendżab w Pakistanie – poinformowały pakistańskie władze.

Do zdarzenia doszło w pobliżu miasta Lijakatpur. Dżamil Ahmed, przedstawiciel miejscowych władz, przekazał, że co najmniej 31 osoby zostały ranne.

Jak podają tamtejsze media, pożar wybuchł podczas używania kuchenki gazowej – pisze AP.

Według ministra ds. kolei Sheikha Rasheeda Ahmada do pożaru doszło, kiedy część pasażerów – łamiąc zasady bezpieczeństwa – przygotowywała w pociągu śniadanie.

Tragic incident in Khi-Pindi bound train Tezgam at Liaquatpur where a gas cylinder exploded in Business Class boggie, according to DPO Raheem Yar Khan 46 passengers are killed in incident. #Pakistan pic.twitter.com/XSq0W1axLN

#Pakistan Train Fire – According to Pak media, 62 people have lost their lives. #Fire was caused when some of the passengers were preparing breakfast on the speeding train in violation of rules. #TezgamExpress pic.twitter.com/9j9GH5Os91

