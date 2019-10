USA: Gwałciciel napadł na kobietę. Ta odgryzła mu przyrodzenie i jeszcze „poprawiła” nożem z drugiej strony

Do dramatycznej sytuacji doszło w Greenville w Karolinie Południowej w USA. Kobieta odgryzła przyrodzenie mężczyzny, który chciał ją zgwałcić. Potem wbiła mu nóż w pośladki i uciekła.

Jedna z kobiet w miejscowości usłyszała głośne pukanie do drzwi. Gdy wyjrzała przez okno, ujrzała nagą kobietę ubrudzoną krwią. – Pomóż mi – krzyczała. Kobieta wezwała policję.

Z przesłuchania wynika, że kobieta poprosiła mężczyznę na stacji benzynowej, by podwiózł ją do domu. Ten wyciągnął nóż i zagroził, że ją zabije. Zawiózł ją do domu, gdzie zaczął ją gwałcić.

W trakcie napaści kobieta odgryzła napastnikowi penisa. Zaraz potem wzięła nóż i wbiła go w pośladki. Potem uciekła z domu i zaczęła szukać pomocy.

Gwałcicielem okazał się 61-letni Dennis Glenn Slaton. Był wcześniej karany za napaść seksualną. Został odnaleziony zakrwawiony w swoim domu. Został przetransportowany do szpitala, gdzie przeszedł operację. Teraz usłyszał zarzuty porwania i napaści seksualnej.

Źródło: rmf24.pl