Zamknięte spotkanie kierownictwa PiS. Kaczyński i spółka obradowali przez 4 godziny i podjęli ważną decyzję

W środę wieczorem w siedzibie partii na Nowogrodzkiej odbyło się ważne spotkanie kierownictwa PiS. Dotyczyło ono oczywiście składu nowego rządu i innych ustaleń koalicyjnych. Na premiera rekomendowany ma być Mateusz Morawiecki.

Prezydent Andrzej Duda wyznaczył termin posiedzenia Sejmu IX kadencji w najpóźniejszym możliwym terminie, czyli 12 listopada. Od 13 października, czyli wyborów i ogłoszenia wyników, trwają negocjacje w obozie rządowym dotyczące tego, jak będzie wyglądał rząd i układ koalicyjny.

Wielokrotnie docierały do nas sygnały o tym, że a to Zbigniew Ziobro chciałby teki wicepremiera i dodatkowe ministerstwo, a to Jarosław Gowin chciałby wzmocnienia swej pozycji. Ile z tego jest prawdą nigdy się nie dowiemy, dowiemy się jednak już niedługo jak ostatecznie będzie wyglądał rząd.

Najważniejsze spotkanie w tej sprawie odbyło się w środę wieczorem i trwało cztery godziny. Oprócz prezesa Jarosława Kaczyńskiego, byli na nim obecni między innymi Elżbieta Witek, Stanisław Karczewski, Ryszard Terlecki czy premier Mateusz Morawiecki, który ma kontynuować swą misję.

– Zakończyło się spotkanie Rady Koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy, czyli prezydium Komitetu Politycznego PiS poszerzonego o kierownictwa partii koalicyjnych. Rada potwierdziła swoją wolę i gotowość do kontynuacji wspólnej pracy w oparciu o założenia programowe programy Zjednoczonej Prawicy – przekazał rzecznik PiS Radosław Fogiel.

Fogiel nie zdradził jednak personaliów, jak podkreślił te poznamy w ciągu „najbliższych dni”. O obsadzie poszczególnych ministerstw informować ma już sam premier Mateusz Morawiecki. Tyle dobrego, że chociaż poinformować będzie mógł samodzielnie.