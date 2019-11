Byki atakują na Podkarpaciu. Jeden mężczyzna nie żyje, drugi ciężko ranny

Do groźnego zdarzenia doszło na Podkarpaciu. Na pastwisku w Lalinie znaleziono martwego 64-letniego mężczyznę, który został zaatakowany przez byki. Z kolei w Rudawce Rymanowskiej zwierzęta ciężko raniły 29-latka.

Jeden z byków zaatakował mężczyznę w Rudawce Rymanowskiej podczas załadunku do ciężarówki. Został on ciężko ranny i konieczne okazało się przetransportowanie go śmigłowcem do szpitala.

Wcześniej do podobnego incydentu z użyciem byków doszło w Lalinie, również na Podkarpaciu. Kiedy 64-letni gospodarz długo nie wracał do domu, znajomi udali się, aby go odnaleźć. Został on znaleziony przez brata na pastwisku, gdzie pasło się bydło.

Mężczyzna już nie żył. Sekcja zwłok wykazała, że zginął on wskutek ataku byka.

Świadkowie przyznają, że jedno ze zwierząt było niezwykle agresywne. Żaden człowiek nie ma szans w starciu ze zwierzęciem o masie około 700 kg.

