Gender w natarciu! Tym razem Apple proponuje swoim użytkownikom neutralne płciowo ikony

Najnowsza aktualizacja przygotowana przez Apple może zadziwić niejednego użytkownika produktów tej firmy. Do dyspozycji właścicieli urządzeń pracujących na iOS 13.2 oddano 328 nowych emotikon. Niektóre z nich są „genderowo neutralne”.

Twórcy aktualizacji twierdzą, że nowe emotikony mogą reprezentować zarówno kobietę, jak i mężczyznę, a ponadto kilkadziesiąt „płci kulturowych”.

Najlepiej widać to po fryzurach prezentowanych postaci. Wśród nich są nie tylko przedstawiciele konkretnych zawodów, ale także np. wróżki czy też wampiry.

To nie pierwsza taka inicjatywa ze strony znanej firmy z branży komputerowej. W maju 2019 r. podobne emotikony wprowadził Google.

Apple dodało również obrazki symbolizujące osoby niepełnosprawne. Są wśród nich m.in. postaci na wózkach inwalidzkich czy też o kulach.

📲 iOS 13.2 is out now with these 398 new emojis https://t.co/mYK0uXJ8t1 pic.twitter.com/eGwIH7g8ip

— Emojipedia 📙 (@Emojipedia) October 28, 2019