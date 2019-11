Hit Internetu! Bogaci to dopiero mają problemy! Szkot kupił samochód, z którego nie potrafi wysiąść [VIDEO]

Pewien Szkot zakupił niedawno warte ponad pół miliona złotych sportowe BMW i8. Kiedy chciał się pochwalić rodzinie i podjechał pod dom okazało się, że nie potrafi wysiąść z pojazdu. Film z tego wydarzenia został nagrany przez jego córkę i trafił do internetu i stał się prawdziwym hitem

Ciara Hunt z Edynburga zamieściła w mediach społecznościowych film, na którym widać jej ojca w swej nowej zabawce – wartym ponad 100 tysięcy funtów BMW. Mężczyzna nie potrafi wysiąść ze swojego nowego samochodu.

– Nowy samochód taty prawdopodobnie wraca do salonu – skomentowała żartobliwie.

Na filmie widać niezwykle zadowolonego mężczyznę, który próbuje wysiąść ze sportowego BMW i8, jednakże w ogóle mu się to nie udaje. Problematyczne okazały się bowiem nisko zamontowane fotele. Ostatecznie kierowca wyczołgał się ze swojego pojazdu.

– Wyobraź sobie kontrolę drogową i policjantów zamierzających sprawdzić trzeźwość kierowcy, podczas gdy ty opuszczasz samochód w ten sposób – napisał w komentarzach jeden z internautów.

Dads new car is probs going back pic.twitter.com/YQP7rpHsiz

— Ciara (@_ciarahunt) October 29, 2019