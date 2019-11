Niemieccy hipokryci! Rezygnują z energetyki jądrowej na rzecz węgla

Niemiecki rząd zezwolił spółce energetycznej Uniper na podłączenie elektrowni węglowej Datteln 4 do sieci energetycznej. Nowo powstała siłownia ma zostać uruchomiona latem 2020 r.

„Jak donosi Reuters, niemiecki Uniper dostał zielone światło na podłączenie do sieci elektrowni węglowej Datteln4. Jeśli informacja się potwierdzi, to jednostka ta będzie prawdziwym symbolem hipokryzji Energiewende: Niemcy wyłączą atom i włączą węgiel” napisał na Twitterze Jakub Wiech, wicenaczelny portalu Energetyka 24.

Działanie to stoi w sprzeczności z zapowiedziami Niemców. Zapowiedzieli oni bowiem odejście od węgla.

„Choć Datteln 4 jest jednostką nowoczesną, a przez to – względnie – niskoemisyjną, to krok ten nie jest zgodny z obecną doktryną Berlina zakładającej zakończenie korzystania z węgla w gospodarce do 2038 r.” – donosi portal Energetyka24.com.

Uruchomienie siłowni węglowej to reakcja na rezygnację z energetyki jądrowej, co też Niemcy mają uczynić w 2022 r.