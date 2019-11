Powrót złotej jesieni. Piękna i ciepła niedziela.Temperatura dojdzie do 18 stopni

Zapowiadają się ciepłe dni na początku listopada. W niedzielę na południu Polski temperatura ma wynosić nawet 18 stopni C.

W sobotę zachmurzenie przeważnie duże, na południu i wschodzie okresami zmniejszające się do umiarkowanego. Na północy, zachodzie i miejscami w centrum opady deszczu. Temperatura maksymalna od 6 st., 7 st. na północnym wschodzie i około 10 st. na przeważającym obszarze, do 13 st., 14 st. na zachodzie. Wiatr południowy i południowo-zachodni, umiarkowany, porywisty, nad morzem, w obszarach podgórskich oraz Podkarpaciu także dość silny. Porywy wiatru do 80 km/h w obszarach podgórskich Karpat,

W nocy zachmurzenie duże, okresami zmniejszające się do umiarkowanego.

Temperatura minimalna od 3 st. na Podhalu i 4 st. na Suwalszczyźnie do 8 st., 9 st. na wybrzeżu i miejscami na zachodzie.

W niedzielę zachmurzenie duże i umiarkowane. Gdzieniegdzie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 st., 13 st. na północy, około 15 st. w centrum, do 18 st. miejscami na południu.

