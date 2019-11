W szponach bezdusznego państwa. Przedsiębiorcze mamy na celowniku ZUS. Muszą udowadniać urzędnikom, że naprawdę prowadzą biznes

Co powinna robić kobieta na chwilę przed porodem? Według ZUS dostarczyć dowody, że faktycznie prowadzi działalność gospodarczą. Pisma od urzędników irytują młode mamy bardziej niż polska służba zdrowia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła do wybranych kobiet pisma dot. wszczęcia postępowania kontrolnego. Panie, które otrzymają takie pismo mają 7 dni na odpowiedź i przekonanie ZUS, iż faktycznie łączą ciążę i urodzenie dziecka z prowadzeniem własnego biznesu.

Urzędnicy chcą od kobiet dokumentów uwiarygadniających zadeklarowaną podstawę wymiaru składek oraz dowodów na to, że prowadzą działalność gospodarcza. Jedno z takich pism opublikował zirytowany dziennikarz „Wiadomości” Bartłomiej Graczak.

Przez 9 lat prowadzisz działalność gospodarczą. Co miesiąc płacisz składki bez opóźnień. 2 tygodnie przed porodem otrzymujesz od @zus_pl pismo, że masz 7 dni by udowodnić, że nie jesteś wielbłądem. Naprawdę tym mają zajmować się kobiety tuż przed porodem? 😲 pic.twitter.com/DAJKWdl1U6 — Bartłomiej Graczak (@bgraczak) October 27, 2019

„Zakład Ubezpieczeń Społecznych (…) zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz deklarowania podstawy wymiaru składek do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego i dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego Pani jako osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą od 1 kwietnia 2016 roku” – czytamy w piśmie.

Inspektorat z Tarnowskich Gór w piśmie pyta o rodzaj, miejsce oraz stosowne uprawnienia do prowadzenia danej działalności. Ponadto domaga się: dokumentacji składanej do Urzędu Skarbowego, książki przychodów i rozchodów, dokumentację potwierdzającą zakup urządzeń i materiałów potrzebnych do prowadzenia pozarolniczej działalności, podpisane z klientami umowy oraz rozwiązane umowy, faktury VAT, wystawione rachunki.

W odpowiedzi na te i podobne pisma z ZUS coraz więcej polskich przedsiębiorczych mam zaczęło organizować się m.in. w ramach „Ruchu Społecznego Kobiety na DG kontra ZUS”. Młode mamy dzielą się w jego ramach swoimi doświadczeniami, relacjonują przebiegi kontroli, podają treści pytań na jakie muszą odpowiadać. Wśród nich sprawy związane z L4.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma ustawowy obowiązek weryfikować tytuł do ubezpieczenia osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. Przed każdą wypłatą świadczenia chorobowego automatycznie sprawdzane jest konto osoby, której ma być wypłacony zasiłek. Jest to standardowe działanie związane z dbałością o prawidłowość wypłat z Funduszu Chorobowego. Nie ma w tym działaniu żadnego preferowania płci, zawodu, wieku, czy grupy społecznej – przekonuje rzecznik ZUS.

Źródło: Mambiznes.pl