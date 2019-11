Rekordowe emerytury ZUS. Ten szczęśliwiec dostaje ponad 20 tysięcy złotych. Jak on to zrobił?

Świadczenia z ZUS dla całej masy osób są raczej dość śmieszne. Najniższa wypłacana emerytura stanowi obecnie 4 grosze, co oznacza, że biurokratyczne koszty jej wypłacania są wyższe od niej samej. Na drugim biegunie znajdują się emeryci pobierający rekordowe świadczenia, ale jest ich zaledwie 12.

Do elitarnego grona emerytów z najwyższymi świadczeniami należy zaledwie dwanaście osób. Każda z nich otrzymuje co miesiąc z ZUS ponad 15 tysięcy złotych. Rekordowa emerytura wynosi obecnie aż 22 400 złotych. Jak to się stało, że ich wypłaty są aż tak wysokie?

Najbogatszy emeryt w Polsce dostaje co miesiąc ponad 22 tysiące złotych, co w sumie daje blisko 270 tysięcy złotych rocznie. Jest jednak pewien haczyk. Otóż senior pracował przez aż 57 lat i na emeryturę przeszedł dopiero w wieku 81 lat.

– Po 57 latach pracy przeszedł na emeryturę w wieku 81 lat – mówi w rozmowie z tygodnikiem „Polityka” Wojciech Andrusiewicz. Emerytów, którzy mogą liczyć na chociażby zbliżone świadczenie jest w Polsce bardzo niewielu.

Wg danych GUS liczba emerytów, których świadczenie przekracza 10 tysięcy złotych miesięcznie, to 427 emerytów. Ale zaledwie 12 z nich otrzymuje ponad 15 tysięcy. Na drugim biegunie są osoby otrzymujące 4 groszy miesięcznie – taka emerytura przysługuje za miesiąc odprowadzania składek.

Źródło: Fakt24