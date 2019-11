Senator PO pożyczył pieniądze aktorowi z TVN. Twierdzi, że nie odzyskał ponad stu tysięcy złotych od Tomasza Karolaka

Senator Robert Dowhan od ośmiu lat nie może odzyskać pieniędzy, jakie pożyczył znanemu z TVN aktorowi Tomaszowi Karolakowi. Dług aktora wpisał w swoje oświadczenie majątkowe.

Jeden z najbogatszych senatorów nowej kadencji Robert Dowhan (PO) pożyczył 110 tys. złotych aktorowi na zakup widowni do teatru. Polityk PO poznał Karolaka na planie serialu TVN „39 i pół”.

– Tomek zapytał czy pomogę mu w sprawie zakupu widowni do jego teatru. Prosił, to pomogłem. I stałem się gwarantem spłaty jego leasingu na kwotę około 110 tys. zł – opisał sytuację senator w rozmowie z „Faktem”.

Po pewnym czasie do senatora PO zaczęły spływać pisma z banku, że raty są niespłacane. Zaniepokojony zwrócił się do aktora, który zapewniał go, że to pomyłka i wszystkim się zajmie. Tak się jednak nie stało.

W 2018 roku komornik zajął konta firm senatora PO i ściągnął 260 tys. złotych, bo tyle wraz z odsetkami winny był bankowi Karolak. Senator Dowhan porozumiał się z bankiem, który zrezygnował z odsetek, a następnie wytoczył sprawę Karolakowi o spłatę 110 tys. złotych długu.

– Karolak na mocy sądowej ugody zobowiązał się spłacić mi to w miesięcznych ratach po 10 tys. zł, ale do dziś dostałem jedynie ponad 3 tys. zł – wyznał dziennikarzom senator PO.

Z kolei aktor zapewnił, że brakujące 107 tys. złotych zapłaci, a problemy wynikają z działań księgowej, która go „oszukiwała”, a jej sprawą zajmuje się już prokuratura.

