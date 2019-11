Singapur wyprzedził wszystkich. Pierwszy w pełni autonomiczny autobus kursuje w komunikacji miejskiej [VIDEO]

Singapur jest liderem nowoczesności w transporcie miejskim. Pierwszy na świecie w pełni autonomiczny autobus jeździ już po Singapurze w ramach komunikacji zbiorowej.

Do tej pory to państwo-miasto mogło się poszczycić największą liczbą elektrycznych samochodów oraz autonomicznymi taksówkami wożącymi turystów. Teraz zrobiło kolejny krok żeby zostać, największym smart city na świecie i wzorem do naśladowania dla wszystkich. Teraz wprowadziło pierwszy w pełni autonomiczny samochód w transporcie publicznym.

Tym pojazdem jest autobus Volvo 7900. Każdy z samochodów został wyposażony w system kamer, radary i czujniki, a także jego lokalizacja jest na bieżąco monitorowana przez nawigację satelitarną, z dokładnością do 1 centymetra. Autobus ma system antyhakerski. Oprogramowanie nadzorujące autobus jest odporne na cyberataki.

To początek ekspansji pojazdów kierowanych przez sztuczną inteligencję i jednocześnie początek ograniczania liczby prywatnych pojazdów w Singapurze.

