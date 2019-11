Skandal z „Krwawą Niedzielą”. Wielki koncern zmuszony do odwrotu [FOTO]

Sieć restauracji McDonald’s odwołała kampanię reklamową, którą promowała hasłem kojarzącym się z wydarzeniami „Krwawej Niedzieli”. – podało w czwartek BBC.

Sprawa dotyczy nie „Krwawej Niedzieli” w Rosji w 1905 r., w której oficjalnie zginęło ok. 100 osób, a nieoficjalnie nawet 1000, lecz „Krwawej Niedzieli” w Belfaście, w Północnej Irlandii gdzie zginęło 13 osób w 1972 r., kiedy brytyjscy komandosi zaczęli strzelać do pokojowej demonstracji irlandzkich katolików.

Portugal is cancelled. pic.twitter.com/X1egoGRq9j — MyLimes Na gCopaleen (@bigmonsterlove) 30 października 2019

Kampania przygotowana w związku z tzw. Halloween była prowadzona w Portugalii pod hasłem „Sundae Bloody Sundae”. Reklamowano w ten sposób „krwawy” deser lodowy (sundae), jednak wywołało to oczywiste skojarzenia z „Bloody Sunday” czyli „Krwawą Niedzielą”.

Ta kampania wywołała oburzenie, gdy zdjęcia reklam pojawiły się w sieci.

McDonald’s zareagował tak, jak zazwyczaj reaguje wielki koncern, który ma wpadkę. Zaprzeczył, że ta reklama ma związek z jakimkolwiek wydarzeniem historycznym, twierdząc, że ma związek z Halloween. Potem kiedy się zorientował, że to może zaszkodzić firmie, po prostu się wycofał, odwołując kampanię, a na końcu przeprosił.

„Szczerze przepraszamy za jakąkolwiek obrazę, bądź ból, które mogły zostać przez to spowodowane” – oświadczyła rzeczniczka portugalskiego oddziału firmy.

To nie pierwszy tego rodzaju skandal związany z tą tragedią. W 2013 r. jeden z londyńskich barów wprowadził do swojego menu nazywający się podobnie deser. „Sundae Bloody Sundae cocktail” był podawany razem z plastikowym żołnierzem, co było jawnym odniesieniem się do „Krwawej Niedzieli”.

Źródło: Kresy.pl

