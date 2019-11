Trump ma dość Nowego Jorku. Prezydent przeprowadza się na stałe na Florydę [WIDEO, FOTO]

Zrażony do Nowego Jorku, gdzie mimo płacenia wysokich podatków „traktowano go gorzej niż kogokolwiek”, prezydent Trump postanowił przenieść się na stałe na Florydę, czyniąc ze swej rezydencji Mar-a-Lago w Palm Beach centrum swojej aktywności życiowej.

Nie jest to docelowy adres Donalda Trumpa. W serii wpisów na Twitterze opublikowanych w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego na Twitterze, amerykański przywódca ujawnił, że jego wymarzonym miejscem zamieszkania jest nadal „Biały Dom przy Pennsylvania Avenue 1600”.

„Jest to miejsce, które prawdziwie pokochałem i gdzie pozostanę, miejmy nadzieję, na kolejną pięciolatkę, by czynić AMERYKĘ ZNOWU WIELKĄ” – oświadczył.

Dodał, że w najbliższym okresie jego prywatna rezydencja Mar-a-Lago w Palm Beach, która jest zarazem kompleksem hotelowo-rekreacyjnym z polami do gry w golfa, będzie dla niego i jego rodziny stałym miejscem zamieszkania.

„Tak będzie najlepiej dla wszystkich zainteresowanych” – dodał.

Zdaniem stacji telewizyjnej CNN przeprowadzka Trumpów na Florydę już się właściwie dokonała. W świetle dokumentów sądowych, do których dotarli m.in. dziennikarze dziennika „The New York Times”, amerykański przywódca zmienił adres stałego zamieszkania pod koniec września. W ślad za nim poszła Pierwsza Dama Melania Trump, która w październiku zwróciła się do sądu z wnioskiem o wpisanie adresu klubu Mar-a-Lago w Palm Beach jako miejsca jej stałego meldunku.

„Jestem zawsze gotów pomagać Nowemu Jorkowi i jego fantastycznym mieszkańcom. W moim sercu zajmuje on specjalne miejsce” – napisał na Twitterze Trump.

Jednocześnie pokazał, co myśli o tym jak traktowany jest w rządzonym przez Demokratów Nowym Jorku w jaki sposób zachowują się przedstawiciele federalnej i stanowej elity politycznej w tym mieście .

„Płacę co roku miliony dolarów w ramach podatków miejskich i stanowych. Niewielu potraktowano tutaj gorzej niż mnie” – napisał.

Donald Trump jest nowojorczykiem. Urodził się w Nowym Jorku i wychował w dzielnicy Queens. Przez wiele lat głównym miejscem zamieszkania był dla niego Manhattan (Trump Tower przy Piątej Avenue), choć w niektórych dokumentach obecny prezydent USA podawał też jako miejsce zamieszkania prywatny Krajowy Klub Golfowy Trump w Bedminster w stanie New Jersey.

Decyzja o przeprowadzce nie wywołała w oficjalnym Nowym Jorku smutku. Demokratyczny gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo skomentował prezydencką zapowiedź na Twitterze następującymi słowami: „Dobre zagranie. W każdym razie to nie jest tak, że @realDonaldTrump płacił tutaj podatki. „Jest teraz cały twój Florydo” – dodał.

Z kolei wywodzący się z Partii Demokratycznej burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio, który chciał starować na prezydenta, ale zrezygnował, gdy poparcie nie przekraczało 1% doradził Trumpowi, aby „uważał na odchodnym, bo przypadkiem mogą go uderzyć drzwi, którymi trzaska”.

„New York Times” twierdzi powołując się na osobę bliską prezydentowi, że przeprowadzkę spowodowały przede wszystkim względy podatkowe. Na Florydzie, w przeciwieństwie do Nowego Jorku nie płaci się podatków od dochodów.

Czarę goryczy mogły przepełnić też kłopoty sądowe Trumpa. Prezydenta rozwścieczył podobno pozew prokuratora okręgowego na Manhattanie w związku z niejasnościami dotyczącymi deklaracji podatkowych Trumpa. Nie jest jasne, w jaki sposób zmiana miejsca zamieszkania, może wpłynąć na dalsze postępowanie sądowe – zaznaczają amerykańskie media.

Sędzia federalny na początku października odrzucił wniosek Trumpa o zablokowanie decyzji o obowiązkowym przekazaniu jego zeznań podatkowych nowojorskiej ławie przysięgłych. Adwokat Trumpa odwołał się od tej decyzji.

1600 Pennsylvania Avenue, the White House, is the place I have come to love and will stay for, hopefully, another 5 years as we MAKE AMERICA GREAT AGAIN, but my family and I will be making Palm Beach, Florida, our Permanent Residence. I cherish New York, and the people of….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2019

….New York, and always will, but unfortunately, despite the fact that I pay millions of dollars in city, state and local taxes each year, I have been treated very badly by the political leaders of both the city and state. Few have been treated worse. I hated having to make…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2019

….this decision, but in the end it will be best for all concerned. As President, I will always be there to help New York and the great people of New York. It will always have a special place in my heart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2019

