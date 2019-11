Ambasador USA Georgette Mosbacher o Dniu Wszystkich Świętych: „To naprawdę piękna tradycja”

Ambasador Stanów Zjednoczonych po raz kolejny zachwyca się polskim sposobem przeżywania Dnia Wszystkich Świętych. Jej zdaniem, to naprawdę piękna tradycja.

W dniu 1 listopada co roku miliony Polaków wspominają swoich bliskich, którzy odeszli. Wiele osób przemierza setki kilometrów, aby chociaż przez chwilę pomodlić się przy grobach. Zwyczaje te zrobiły ogromne wrażenie na Georgette Mosbacher.

„Dzień Wszystkich Świętych w Polsce to naprawdę piękna tradycja. Wśród tysięcy świateł zniczy w ciszy i w zadumie wspominamy tych, którzy odeszli. Ja także, tak jak rok temu, zapaliłam dzisiaj znicz za tych, których już przy nas nie ma” – napisała ambasador USA na Twitterze.

To nie pierwszy raz gdy Mosbacher jest pod wrażeniem polskich tradycji i zwyczajów. Przed rokiem także zwróciła ona uwagę na obchody Wszystkich Świętych. W gruncie rzeczy to nic dziwnego, przecież to coś zupełnie innego aniżeli Halloween, które jest tak popularne w Stanach Zjednoczonych.