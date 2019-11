Brytyjczycy wybrali! Kraków znowu najbardziej atrakcyjnym miastem na krótki wypad

Brytyjczycy uznali Kraków za najbardziej atrakcyjne miasto na krótki wypad. To nie pierwsze takie wyróżnienie dla stolicy Małopolski. Gród Kraka zwyciężył w plebiscycie magazynu „Which?” po raz trzeci z rzędu.

Każdego roku magazyn „Which?” zwraca się do Brytyjczyków z prośbą o wskazanie miasta, które ich zdaniem jest idealne na krótki wypoczynek. Pod uwagę brane są nie tylko atrakcje turystyczne, ale również oferta hotelowa oraz gastronomiczna.

Kraków zajął w tym zestawieniu pierwsze miejsce z wynikiem 93%. Co więcej, uzyskał on jako jedyne miasto w rankingu maksymalną notę w kategorii „stosunek jakości do ceny”. Na najwyższą ocenę zasłużyła również oferta gastronomiczna stolicy Małopolski.

Drugie miejsce w zestawieniu zajęła hiszpańska Sewilla. Kolejne lokaty przypadły takim miastom jak Walencja, Berlin, Amsterdam, Budapeszt, Bruksela, Mediolan i Alicante.

„Z pałacem na każdym kroku, talerzem pierogów i kuflem piwa, które kosztują mniej niż 10 funtów, nic dziwnego, że Kraków wciąż króluje w naszej ankiecie” – skomentował wyniki plebiscytu Rory Boland, redaktor działu podróży magazynu „Which?”.

„Wczasowiczom, którzy wciąż tkwią w Amsterdamie, Paryżu i innych klasycznych europejskich destynacjach, następnym razem polecam wybrać Polskę, aby znaleźć jedzenie, hotele i atrakcje turystyczne, które są równie dobre, ale o połowę tańsze” – dodał dziennikarz.

Źródło: Daily Mail, Which?