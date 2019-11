Czy on oszalał?! Ambasador Izraela znowu atakuje Konfederację

Nowy ambasador Izraela w Polsce Alexander Ben Zvi był gościem poranka w „Radiu ZET”. Zwrócił się bezpośrednio do polityków Konfederacji oskarżając ich o antysemityzm. Wyraził także przekonanie, że w sprawie restytucji mienia żydowskiego „w końcu musi się znaleźć jakieś porozumienie”.

Ben Zvi pytany o to, czy Polska to kraj antysemicki stwierdził, że nie. – W Polsce istnieją przejawy antysemityzmu – zaznaczył.

Wyjaśnił także, co – według niego – tym antysemityzmem jest. – Kto mówi, że nie można krytykować polityków izraelskich? Można, ale jako polityków, a nie jako Żydów, tak samo jak można krytykować polityków Francji czy Szwecji w kwestiach międzynarodowych. To normalne. Nienormalne jest, gdy mówimy o Żydach jako narodzie w sposób negatywny – powiedział ambasador.

– Antysemityzm to twierdzenie, że Żydzi są odpowiedzialni za coś, tylko dlatego, że są Żydami – twierdzi dyplomata.

Ben Zvi został również zapytany o kwestię restytucji majątku żydowskiego w Polsce. – W niektórych krajach Wyszehradu, na Węgrzech, w Czechach, Słowacji przyjęto jakieś rozwiązania; rząd i gmina żydowska doszły tam do porozumienia. Myślę, że w końcu także w Polsce musi się znaleźć jakieś porozumienie – stwierdził.

Dodał, że dyskusja na ten temat musi odbywać się spokojnie i między ekspertami, a nie w mediach.

O Konfederacji powiedział natomiast: – Oni mają jakiś problem z Żydami. Ja jestem Żyd. Jak oni mają problem z tym, ja mam problem z tym, co oni powiedzieli.

Uzupełnił, że nie każdy członek Konfederacji jest antysemitą, ale wśród posłów tego ugrupowania tacy się znajdują. Nazwisk jednak nie podał. Na uwagę, że Konfederacja domaga się konkretnych przykładów osławionego antysemityzmu, Ben Zvi powiedział, że takie wypowiedzi są przygotowywane w ambasadzie, ale na razie nie chce ich udostępniać.

Najnowszy wywiad ambasadora Izraela na Twitterze skomentował redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!”, Tomasz Sommer. – Ambasador Izraela, niby strajkuje, ale znów atakuje Konfederację. I domaga się wypłat za mienie bezspadkowe. Moim zdaniem Konfederacja powinna oficjalnie wystąpić do MSZ o cofnięciu temu człowiekowi zgody na pracę w Polsce.

Ambasador Izraela, niby strajkuje, ale znów atakuje Konfederację. I domaga się wypłat za mienie bezspadkowe. Moim zdaniem Konfederacja powinna oficjalnie wystąpić do MSZ o cofnięciu temu człowiekowi zgody na pracę w Polsce.

Ambasador Izraela w Polsce o @KONFEDERACJA_ : Oni mają jakiś problem z Żydami. Ja jestem Żyd. Jak oni mają problem z tym, ja mam problem z tym, co oni powiedzieli. #GośćRadiaZET

Ambasador Izraela w Polsce: mogę krytykować polityków innych krajów, oni mogą krytykować polityków naszego kraju – to nie antysemityzm. Ale mówić, że coś zrobili Żydzi, to już antysemityzm. #GośćRadiaZET pic.twitter.com/FtJUr0BjDo

Ambasador Izraela w RP, Aleksander Ben-Zvi: Musi znaleźć się porozumienie w sprawie restytucji mienia. No to chłopcy faktycznie załatwiliście, że temat nie istnieje. Zaraz będzie specjalny raport ws. 447 JUST przed kongresem USA i dopiero się zacznie antypolski jazgot. Ech…🤦‍♂️🤦‍♂️

— Marcin Rola 🇵🇱 (@MarcinRola89) November 2, 2019