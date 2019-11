Google i Apple sprzedają aplikacje do handlu ludźmi. Niewolnika można kupić telefonem [Wideo]

Dziennikarze BBC ujawnili jak bogaci Kuwejtczycy handlują ludźmi za pomocą aplikacji na telefony. Aplikacja 4Sale była dostępna w sklepach Google i Apple.

Dziennikarze brytyjskiej telewizji BBC ujawnili jak działa aplikacja 4Sale, która jest dostępna na telefonach Apple i z systemem operacyjnym Google Android.

Obok zdjęć i danych kobiet w ogłoszeniach podawane są ceny, za które dotychczasowy „pracodawca” jest gotów odstąpić je innemu oraz „specyfikacja”. „Afrykańska pracownica, czysta i uśmiechnięta”, „Nepalka, której zdarza się prosić o dzień wolny” – to niektóre z opisów.

Kuwejtczycy zalecają nowym właścicielom do zabierania niewolnikom paszportów i telefonów. Sugerują, by nie dawać im czasu wolnego.

Proceder kwitnie dzięki działającemu w krajach arabskich systemowi kafali. Polega on sprowadzaniu sobie obcokrajowców i zostawanie ich „sponsorami”. Co istotne – w systemie tym bez zgody sponsora pracownik nie może rzucić pracy ani wrócić do swojej ojczyzny. Tym samym zostaje on niewolnikiem.

W reportażu BBC dziennikarze wcielili się w parę, która przybyła do Kuwejtu i szukała pomocy domowej. Po zainstalowaniu aplikacji 4Sale natrafili na „ofertę”, której sprzedawcą okazał się lokalny policjant.

– Wierz mi, jest bardzo miła, śmieje się i uśmiecha. Możesz ją obudzić o piątej rano i nie będzie narzekać – zachwalał wystawioną na sprzedaż niewolnicę funkcjonariusz.

„Oferowane” były też osoby nieletnie. Na sprzedaż jako pomoc domowa była wystawiona 16-latka z Gwinei, podczas gdy w Kuwejcie prawo zabrania zatrudnianie osób poniżej 21. roku życia.

Źródło: BBC