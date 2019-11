Jeśli wiesz, że mężczyźni i kobiety mają równe prawa, możesz emigrować do Quebecu

Emigranci ekonomiczni starający się o prawo stałego pobytu we francuskojęzycznej prowincji Kanady, Quebecu, będą musieli w tym celu zdać test, w którym mają wykazać swoją znajomość „wartości demokratycznych i quebeckich”.

Ten test to jedna z obietnic wyborczych Koalicji Przyszłość Quebecu (Coalition Avenir Quebec, CAQ), partii, która w październiku ub.r. wygrała wybory w prowincji, obok zapowiedzi wprowadzenia przepisów o laickości państwa, obniżek podatków i programów edukacyjnych.

Od 2020 r. Imigranci ekonomiczni i członkowie ich rodzin powyżej 18. roku życia będą musieli uzyskać zaświadczenie o znajomości takich „wartości”. W egzaminie muszą udzielić co najmniej 75 proc. poprawnych odpowiedzi. Niezdany egzamin można poprawiać, a jeśli powtórka nie zakończy się sukcesem, trzeba będzie wziąć udział w specjalnym kursie. Jeśli i wówczas imigrant nie zda egzaminu, jego wniosek nie będzie rozpatrywany.

Test będzie składał się z 20 pytań nawiązujących do Kanadyjskiej Karty Praw i Swobód (część konstytucji Kanady). Pytania odnoszą się do pięciu kwestii: równości kobiet i mężczyzn, społeczeństwa frankofońskiego, społeczeństwa laickiego, społeczeństwa demokratycznego oraz „praw i obowiązków”.

Poziom „trudności” jest dość niski. Przykładowe pytanie brzmi: „W Quebecu kobiety i mężczyźni mają takie same prawa i ta równość jest zapisana w prawie. Prawda czy fałsz?”.

W 2019 r. Quebec przyjął ok. 38 tys. imigrantów, ale już w 2020 r. ustalony przez rząd prowincji limit podniesiono do 43–44 tys., a w 2022 – do 52,5 tys.

Jak podawały francuskojęzyczne media, rząd Quebecu chce rozmawiać z rządem federalnym o możliwości prawnego powiązania zdania egzaminu z przyznawaniem imigrantom ekonomicznym zgody na pobyt stały.

Premier Kanady Justin Trudeau w kampanii wyborczej nie widział problemu we wprowadzaniu przez Quebec testów ze znajomości „wartości demokratycznych i quebeckich”. Nic dziwnego, bo na tym poziomie test wykluczy chyba tylko idiotów, a poza mamieniem ludzi, niczego w kwestii migracji nie zmienia. Zresztą partia CAQ jest równie poprawna politycznie jak i sam Trudeau.

