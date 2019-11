Kto bogatemu zabroni… Ricky Martin wraz z mężem/żonem świętuje urodziny czwartego dziecka [FOTO]

Ricky Martin poinformował na Instagramie, że został ojcem po raz czwarty. Wspólne zdjęcie z mężem/żonem/mężonem? i noworodkiem wzbudziło szereg komentarzy.

Para homoseksualistów weszła w posiadanie już trójki dzieci – Valentino, Matteo i Lucię. Kolejnym będzie syn – Renn Martin-Yosef.

Pod koniec września na gali Human Right Campaign wspierającej społeczność LGBT Ricky Martin poinformował w trakcie przemówienia, że jego rodzina powiększy się.

„Moja rodzina jest tutaj. Jwan, nie widzę cię, ale mój mąż Jwan, kocham cię, moje piękne bliźniaki, Valentino i Matteo, oni też tu są, kocham was całym sercem, jesteście moją siłą, inspirujecie mnie każdego dnia, motywujecie mnie do robienia tego, co robię, a wy jesteście wspaniałymi dziećmi. Jesteście niesamowici. Kocham was. Lucia, moja córeczka, której nie ma z nami, pozostała w domu z babcią, ale jest też światłem mojego życia” – mówił wówczas.

W końcu ze sceny padło: „I przy okazji, muszę ogłosić, że jesteśmy w ciąży. Czekamy. Dokładnie! Kocham duże rodziny”.

„Jesteśmy w ciąży”… Pan Martin po prostu kupuje sobie dzieci, a zgniły Zachód uważa to za coś normalnego…

Źródło: RMF24.PL, Ricky Martin/Instagram