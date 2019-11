Policja złamała prawo, bo uznała, że jej się to opłaci. Kontrakt z Amerykanami unieważniono

Krajowa Izba Odwoławcza odkryła, że Komenda Główna Policji złamała prawo. Chodzi o przetarg na system radiowy amerykańskiego producenta. Według autorów raportu policjanci zrobili to świadomie, kalkulując, że jej się to opłaci.

Policja złamała prawo przy przetargu na system Tetra – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza. KIO nakazała Komendzie Głównej Policji unieważnić umowę na budowę systemu z Motorola Solutions.

To co jest najbardziej szokujące to treść uzasadnienia, jakie sporządziła KIO. Izba stwierdziła, że działanie KGP było nielegalne, gdyż w momencie wszczęcia postępowania z wolnej ręki nie zostało zakończone to trwające w ramach prawa zamówień publicznych.

Mało tego – zdaniem KIO Policja miała świadomość, że nie zachodziły przesłanki do przeprowadzenia przetargu z wolnej ręki. Według ustaleń Izby Policja celowo nie prowadziła postępowania w sposób zapewniający transparentność.

Najbardziej miażdżące jest dla Policji podsumowanie kontroli. KIO w swojej ocenie stwierdziło, że Policja skalkulowała sobie, że ewentualne zapłacenie kary i tak jej się opłaci.

Źródło: Gazeta Prawna