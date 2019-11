Walczył w powstaniu, dostał order Virtuti Militari, więc na leczenie może poczekać. Państwowa „służba zdrowia” wyznaczyła 96-latkowi termin wizyty na… 2028 rok

Państwowa służba zdrowia może niekoniecznie leczy, ale za to bawi. Choć jest to śmiech przez łzy, to należy przyznać, że wyobraźnię system ma bardzo bujną. Oto bowiem dla 96-letniego mężczyzny wyznaczył termin wizyty lekarskiej na… 2028 rok.

Chodzi o powstańca warszawskiego, kawalera orderu Virtuti Militari. 96-latek pilnie potrzebuje rehabilitacji.

I może mówić o dużym szczęściu, bo łaskawa służba zdrowia analizując dokumentację medyczną uznała, że rzeczywiście tej rehabilitacji potrzebuje. W swojej szczodrości wyznaczyła termin kolejnej wizyty na 2028 rok.

96-latek musi zatem uzbroić się w cierpliwość, bo przed nim w kolejce jest jedynie – to nie żart – 11535 osób.