Zobacz, jak francuskie lotnictwo niszczy kryjówki ISIS w Iraku [VIDEO]

Francuzi przeprowadzili bombardowanie tuneli i kryjówek Państwa Islamskiego w ramach operacji „Chammal”. Fim pochodzi z nalotu przeprowadzonego 31 października w północno-wschodnim Iraku.

O operacji poinformowała na Twitterze minister obrony Florence Parly. W akcji użyto samolotów „Rafale”. To dwusilnikowe wielozadaniowe samoloty myśliwskie ze skrzydłami typu delta, produkowane przez francuską firmę Dassault Aviation, które zastępują m.in. Mirage 2000.

Minister Florence Parly napisała przy okazji, że tereny Lewantu są ostatnio miejsce różnych zwrotów akcji, ale „stanowisko Francji jest niezmienne, podobnie jak determinacja do walki z terroryzmem”. Odebrano to jako aluzję do częściowego wycofania wojsk amerykańskich z północno-wschodniej Syrii i decyzji prezydenta Donalda Trumpa.

Według jej informacji francuskie lotnictwo zbombardowało kilka kryjówek i tuneli Daech (Francuzi używają do nazwy Państwa Islamskiego arabskiego akronimu). Rajd samolotów „Rafale” opracował sztab generalny, ale operacja była częścią palny „Inherent Resolve” całej międzynarodowej koalicji. W akcji użyto także dronów „Reaper”.

Można dodać, że 14 listopada odbędzie się spotkanie ministrów obrony międzynarodowej koalicji walczącej z dżihadystami. Spotkanie ma się odbyć w Waszyngtonie i omówić „kolejne kroki działania koalicji”, zwłaszcza w północno-wschodniej Syrii.

Le 31/10, les Rafale français de l'opération Chammal ont détruit plusieurs caches de Daech dans le nord-est irakien. Le combat continue. https://t.co/sSRQyHfvbu https://t.co/jwjoDFuGNW pic.twitter.com/J7PxMvJbao — État-Major Armées (@EtatMajorFR) November 1, 2019



Źródło: Le Figaro