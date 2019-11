„Czerwone, sowieckie bydlęta, jesteście nowotworem, który nie należy do społeczności Polaków”. Jaskóła, były poseł Kukiza o politykach PO [FOTO]

Były poseł Tomasz Jaskóła w mocnych słowach skomentował zmianę nazwy ulicy w Żyrardowie. Głosami radnych PO ulica gen. Fieldorfa będzie teraz nazywać się „Jedności Robotniczej”.

Rada Miasta Żyrardowa przyjęła uchwałę zmieniającą nazwę ulicy im. generała Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” na „Jedności Robotniczej”.

Zmianą nazwy ulicy szybko zainteresowały się ogólnopolskie media, a radni PO zaczęli bronić swojej decyzji. Jak tłumaczyli, była ona podyktowana „wolą mieszkańców Żyrardowa”.

„Ta jedność stanowiła i stanowi nasze dziedzictwo kulturowe. Jest w głębokiej niezaprzeczalnej robotniczej tradycji naszego miasta, której mit nie powinien kwestionować a wyłącznie ją szanować. Jedność Robotnicza w Żyrardowie upamiętnia bogatą historię ruchu robotniczego w naszym mieście, strajków pracowniczych w walce o lepsze prawa i byt mieszkańców’” (pisownia oryginalna) – przekonywali radni w specjalnym oświadczeniu.

Do grona oburzonych taką zmianą dołączył były poseł Kukiz’15 Tomasz Jaskóła, który sprawę skomentował w emocjonalnym wpisie na Facebooku.

„Jak ja was czerwone bydlaki nienawidzę… dlatego nigdy nie będziemy w aliansach. Ostatniej prośby gen. Nila o strzał dla oficera nie spełniliście czerwone, sowieckie bydlęta. Dziś wasze wnuki, dzieci czy to genetyczne czy tez ideologiczne zachowują się tak samo, dlatego jesteście naroślą, nowotworem, który nie należy do społeczności Polaków. Sowieccy ludzie. Nic to, że założyliście garnitury, macie doktoraty, wielkie firmy. Na waszych karierach jest krew Bohaterów. Karma wraca… widać te patologie w kilku częstochowskich życiorysach. Co z tego że należycie do jakiejś tzw. Elity. Ten sam sznyt drobnego złodzieja, czy rzezimieszka i tak wychodzi z dobrze skrojonego garnituru. Należy wam to przypominać. Ciągle przypominać – napisał były poseł.

Protokół z egzekucji gen. Fieldorfa Pseudonim ”NIL” …Jak ja was czerwone bydlaki nienawidzę … dlatego nigdy nie… 由 Tomasz Jaskóła 发布于 2019年11月2日周六

Do wpisu dołączył zdjęcie protokołu z egzekucji generała przez komunistów.

Źródło: Facebook Tomasz Jaskóła