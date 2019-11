Facebook skarży producenta Pegasusa. Firma miała włamywać się do WhatsAppa

Facebook pozywa do sądu z izraelską firmą NSO Group. To producent programu szpiegowskiego Pegasus nazywanego najniebezpieczniejszym narzędziem do inwigilacji na świecie.

Według firmy Marka Zuckerberga oprogramowanie, zamiast włamywać się wyłącznie na urządzenia osób podejrzanych o przestępstwo, włamało się do około 1400 użytkowników WhatsAppa, w tym dziennikarzy, dyplomatów, aktywistów, obrońców praw człowieka czy politycznych dysydentów.

Pegasus potrafi się według ekspertów odczytać wszystkie kluczowe informacje z dowolnego telefonu komórkowego. Według niepotwierdzonych informacji posiada go polskie CBA, które jednak temu zaprzecza.

Facebook, który jest właściciel komunikatora WhatsApp, twierdzi, że posiada dowody na inwigilację osób niebędących podejrzanymi o jakąkolwiek działalność przestępczą. Jak twierdzi, Izraelczycy utworzyli na WhatsAppie wiele kont i za ich pośrednictwem rozsyłali złośliwe oprogramowanie szpiegujące użytkownikom komunikatora z czterech kontynentów, w tym z USA.

Izraelska firma oczywiście zaprzecza. „Nasza technologia nie jest projektowana ani wykorzystywana przeciwko dziennikarzom i aktywistom praw człowieka” – oświadczyli jej przedstawiciele.

Według „New ork Times” dzięki Pegasusowi Saudyjczycy śledzili, podsłuchiwali, a następnie schwytali i brutalnie zamordowali antyrządowego dziennikarza Jamala Khashoggiego.

Źródło: INN:Poland