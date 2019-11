Niemiecki piłkarz chce grać w naszej kadrze. Niezwykłe słowa zawodnika o Polsce!

Sonny Kittel to niemiecki piłkarz mający polskie korzenie. 26-latek w przeszłości grał w niemieckiej młodzieżówce. Teraz bardzo chce występować z białym orzełkiem na piersi. W Monachium czeka na niego do odebrania paszport, a on sam w wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego” zaznaczył, że z niecierpliwością czeka na jakiś odzew ze strony PZPN-u.

Kittel urodził się w niemieckim Grossen, ale jest synem polskich imigrantów, więc z otrzymaniem polskiego paszportu nie miał żadnego problemu.

– Mam go już do odbioru w Monachium, ale jeszcze tam nie byłem. Latem miałem transfer do Hamburga. Nic nie słyszałem też od polskiej reprezentacji i trochę nie spieszyło mi się z odebraniem paszportu – powiedział dla „PS”.

Z językiem też nie ma problemu w domu rozmawia po polsku, szczególnie jak odwiedzają go dziadkowie. Zawodnik podkreśla, że jest bardzo zdeterminowany, żeby reprezentować nadwiślański kraj. O jego ewentualnym powołaniu mówiło się już dwa lata temu, ale nie miał jeszcze wtedy paszportu.

– Ja bardzo chcę grać dla Polski, nic się w tej kwestii nie zmieniło, odkąd ostatni raz rozmawialiśmy. Po prostu nie wiem, czy ktoś w polskiej reprezentacji mnie chce, nie miałem żadnego kontaktu z trenerem. Nie było zainteresowania. Mój młodszy brat Sammy też dopiero teraz dostał informację, że może odebrać paszport. To długo trwało – zaznaczył.

Kittel rozwiewa też wszelkie wątpliwości co do tego jak postrzega swoją narodową tożsamość. Podkreśla też, że bez przerwy śledzi poczynania biało-czerwonych.

– Ja się czuję Polakiem i zawsze tak było. Słyszy pan zresztą, że rozmawiam teraz z babcią i dziadkiem prawie cały czas po polsku. Kilka lat temu była inna sytuacja, mogłem grać dla Niemców, starali się o mnie mocno. Oglądam wszystkie mecze reprezentacji Polski i bardzo jej kibicuję, cieszę się z wyników, wiem, że awansowała do mistrzostw Europy. Robert Lewandowski to naprawdę maszyna.

Pretendujący do gry w polskiej kadrze 26-latek przeżywa wspaniały okres. Latem zmienił klub. Z Ingolstadt przeniósł się do Hamburger SV. Szybko stał się asem nie tylko nowego zespołu, ale całej 2 Bundesligi. Do tej pory ten ofensywny pomocnik zaliczył w nowych barwach 13 występów, zdobywając przy tym 8 bramek i zaliczając 2 asysty.