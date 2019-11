Nigel Farage nie wystartuje w wyborach do brytyjskiego parlamentu. Ma inny plan

Nigel Farage zapowiedział, że nie będzie kandydował na posła w nadchodzących przedterminowych wyborach do Izby Gmin. Chce skupić się na czymś innym.

Lider Partii Brexit, który powiedział, że ugrupowanie wystawi 600 kandydatów na posłów w całej Wielkiej Brytanii, powiedział telewizji Sky News, że jego zdaniem lepiej przysłuży się sprawie podróżując po całym kraju i im pomagając.

– Długo się nad tym zastanowiłem jak najlepiej służyć sprawie Brexitu? Czy będzie to uzyskanie mandatu posła, czy też wsparcie dla 600 mężczyzn i kobiet, którzy także będą walczyć o miejsca w parlamencie? – powiedział Farage.

– I co ważne, chcę jeździć po kraju i przypomnieć ludziom, że Partia Pracy całkowicie złamała obietnice złożone Brytyjczykom. – dodał.

– Po drugie, chcę, żeby ludzie w pełni zrozumieli, że kiedy Boris Johnson mówi, że daje im Brexit, to to co kładzie na stole, to nie jest Brexit i powiem im, dlaczego. – zapowiedział.

Nigel Farage 7 razy startował w wyborach do Izby Gmin. Ze względu na większościową ordynację z jednomandatowymi okręgami, która wymaga zdobycia bezwzględnej większości głosów ani razu nie udało mu się zostać posłem.

Źródło: Sky News