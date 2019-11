Paryż żegna się z prawdziwym cyrkiem. Wprowadzą zakaz występów dzikich zwierząt

Rada Paryża chce zakazać występów cyrkowych dzikich zwierząt na terenie miasta. Zakaz ma zostać przegłosowany podczas obrad Rady 12 listopada.

Żegnajcie więc cyrkowe tygrysy, lwy i słonie. O​o 2020 r. w stolicy Francji nie zobaczy się już cyrku z „dzikimi” zwierzętami. Za decyzją stoją starania stowarzyszeń obrony „praw zwierząt”, jak Paris Animaux Zoopolis.

Wnioski o dobrostan zwierząt wsparte zostały nawet badaniami sondażowymi. Zleciły je SPA (schroniska zwierząt), Fundacja Brigitte Bardot oraz Fundacja Praw Zwierząt, Etyki i Nauki. Wyszło z nich, że 65% ankietowanych zapatruje się a występy dzikich zwierząt raczej „niekorzystnie”.

Zakaz wspiera mer Paryża socjalistka Anne Hidalgo i chociaż ma on dotyczyć tylko samego miasta to pewnie podobne przepisy zostaną wkrótce wprowadzone także w innych miastach regionu paryskiego.

We Francji Paryż nie jest pierwszym miastem, które zakazuje takich występów. Wcześniej podobna decyzja zapadła już w Lille. Jednak zgodnie z prawem tylko władze państwa są uprawnione do zmiany dekretu ministerialnego z dnia 18 marca 2011 r., który zezwala na „niedomowe zwierzęta w cyrku”.

Z tym, że miasta mogą o i tak zakazywać występów w praktyce, nie wyznaczając miejsc do biwakowania cyrków. Władze Paryża twierdzą zresztą ,że nic chcą całkowitej likwidacji cyrków, a jedynie ich „transformacji” i „nawrócenia”.

Wstęp do Paryża ma kilka cyrków, które pozbyły się zwierząt. Inne są i tak od 2017 roku w mieście persona non grata… Same trupy cyrkowe są w tej sprawie mocno podzielone. Dla przykładu cyrk Pindera pogodził się nową modą, ale Bouglione jest nadal przeciw.

Bouglione wyprowadza się z miasta, gdzie miał bazę (w Cirque d’hiver). Och zdaniem mer Anne Hidalgo uprawia działania pod publikę przed wyborami samorządowymi i są decyzje polityczne.

Francesco Bouglione mówi, że odwoła się do sądu („dla przyjemności”), bo tylko Ministerstwo Środowiska jest w stanie zakazać obecności dzikich zwierząt w cyrkach. W następnym sezonie jadą do innych miast z nowym pokazem wielbłądów i słoni. Dodaje też, że jego „zwierzęta są szanowane i rozpieszczane”.

Źródło: Le Parisien