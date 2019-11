Pijana kobieta pokłóciła się ze znajomym. Efekt? Teraz grozi jej kilka lat odsiadki [VIDEO]

Pijana mieszkanka Głogowa wyładowała swoją frustrację i agresję na drzwiach i oknach lokalu, dewastując całe otoczenie.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali 20–latkę, której wyczyny zostały zarejestrowane przez kamerę monitoringu.

Kobieta była nietrzeźwa. Pokłóciła się z mężczyzną, z którym wcześniej rozmawiała. Najpierw doszło do utarczki słownej, a następnie do kłótni. Mężczyzna widząc agresję kobiety schronił się w lokalu. To jednak nie powstrzymało jej agresji. Usiłując otworzyć wejście rzucała w drzwi przedmiotami będącymi w jej zasięgu, donicą, kostkami brukowymi rozbijała szyby. Straty jakie spowodowała to kwota 4 tys. zł.

Kobieta została zatrzymania przez policjantów z Wydziału Kryminalnego. Przyznała się do zniszczenia mienia i potwierdziła, że była nietrzeźwa. Swoją agresję tłumaczyła problemami osobistymi. Za czyn o charakterze chuligańskim, grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: dolnoslaska.policja.gov.pl