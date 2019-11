Posłanka Krystyna Pawłowicz podsumowuje ideologie eko i homo na zakończenie swojej kadencji

Odchodząca z Sejmu posłanka Krystyna Pawłowicz podsumowała w trzech tweedach całą ideologie eko i homo z ich absurdalnymi żądaniami sprzecznymi ze zdrowym rozsądkiem, z tradycją praz z przekazem biblijnym.

ZŁY cieszy się ze swych eko i homo zastępów Czekają,aż ostatni Człowiek obdarzony Godością Boga szczeźnie na Ziemi z głodu,bo dał się Złemu przekonać,by NIE czynił sobie Ziemi poddaną i że w ogóle „życie jest złe”.. By NIE realizował Planu Życia lecz je w różny sposób zwalczał

ZŁY lansuje homo, czyli nagania do zakończenia życia kolejnych pokoleń..

Eko-głupcy wprowadzają już modę na ograniczenie narodzin dzieci,zakazy hodowli zwierząt,bo im tlenu zabraknie…

Ale po co im ten tlen,skoro w piekle do życia potrzebna im tylko siarka….

— Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) 2 listopada 2019