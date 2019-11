Sośnierz ostro do polityków w studiu TVP: „Sprzedaliście Polskę” [VIDEO]

W studiu „Woronicza 17” debatowano między innymi na temat planów Unii Europejskiej, dotyczących przymusowej relokacji uchodźców na poszczególne kraje Wspólnoty. Szczególnie mocnym wystąpieniem dał się zapamiętać polityk Konfederacji Dobromir Sośnierz.

Poseł-elekt przypomniał politykom w studiu, że to decyzje ich środowisk politycznych doprowadziły do takiego momentu, w którym zewnętrzny twór narzuca nam siłą treść ustaw i będzie domagał się ich realizacji.

„Macie nieodwzajemnioną miłość do Unii Europejskiej, która Was poniewiera i przegłosowuje. To nie jest żadna współpraca tylko narzucanie nam siłą rozwiązań” – mówił Dobromir Sośnierz w „Woronicza 17”.

„Jakim my jesteśmy państwem, że co chwilę ktoś nam coś narzuca? „Nil”, „Łupaszka”, Pilecki – przewracają się w grobie widząc, co zrobiliście. Jakim cudem jesteśmy zmuszani i sądzeni za to, że nie chcemy kogoś przyjąć?” – pytał polityk Konfederacji.

„Gdybyśmy byli normalnym, suwerennym państwem, to nawet gdybyśmy nie mieli racji, to mielibyśmy prawo nie mieć racji, podjąć złą lub samolubną decyzję. Gdybyśmy byli niepodległym państwem. To jest upokarzające. Kiedyś z Moskwy, teraz z Brukseli. Sprzedaliście Polskę” – grzmiał Sośnierz.

Źródło: TVP Info