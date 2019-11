Szokujące! Policjant namawia 61-latka żeby go spoliczkował. Gdy ten podnosi rękę, wali mężczyznę na odlew i zakuwa w kajdanki [WIDEO]

Zastępca szeryfa hrabstwa Harris w Teksasie w USA został już oskarżony przez sądy amerykańskie o umyślną przemoc. Najpierw przekonał 61-letniego mężczyznę, żeby go spoliczkował, a później wykorzystał sytuację, by go mocno uderzyć i zakuć.

Całą scenę nagrały kamery i film narobił sporo hałasu po drugiej stronie Atlantyku. Został nakręcony jeszcze we wrześniu 2018 r. z kamery innego asystenta szeryfa. Ten go jednak nie opublikował i film ukazał się dopiero teraz, pokazując niewinność 61-latka.

Film ma niecałą minutę ale obraz mówi wszystko. 39-letni zastępca szeryfa Ellison Collins mówi 61-letniemu Jerryemu Alanowi Vaco, że może go uderzyć, jeśli sprawi mu to ulgę. Kiedy Vaco dość wolno podnosi rękę, by „uderzyć” policjanta, ten uderza go naprawdę i do tego tak mocno, że ten pada na ziemię.

Zastępcy szeryfa grozi obecnie rok w więzieniu i grzywna w wysokości 4000 dolarów. Ostatnio Collins był zatrudniony na stanowiskach administracyjnych po wewnętrznym dochodzeniu policji i w oczekiwaniu na proces.

Źródło: Actu 17