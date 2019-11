Tradycja palenia zniczy ma też odbicie w gospodarce. Polska jest potęgą w produkcji świec

Wspaniała wielowiekowa tradycja czczenia naszych zmarłych przez zapalenie symbolicznego ognia znajduje odbicie w bardziej przyziemnych kwestiach. Polska jest potęgą w produkcji świec.

Jesteśmy największym producentem i eksporterem świec spośród wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej.

Z danych Eurostatu wynika, że w 2018 roku Polska wyprodukowała świece o wartości 619 milionów Euro co stanowiło 38% wartości całej produkcji świec w UE, która wyniosła 1,638 miliarda Euro.

Za nami uplasowały się ex aequo Niemcy i Włochy, z produkcją o wartości 164 milionów Euro, i z udziałami po 10%.

Polska jest także największym unijnym eksporterem świec. W 2018 roku wartość eksportu świec wyniosła 38 milinów euro co stanowiło 21% wartości całego unijnego eksportu świec.

Na drugim miejscu znalazły się Niemcy z 26 milionami euro i 14% udziału oraz Francja z 25 milionami euro i 13% udziału w unijnym eksporcie świec.

EU produced candles worth €1 638 million in 2018 🕯️

Did you know that 🇵🇱 Poland is the EU’s largest candle producer ❓ 🕯️#AllSaintsDay

➡️ For more information: https://t.co/E3vqj6jb9q pic.twitter.com/sQFvrtLpTR

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 1 listopada 2019