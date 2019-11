Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Dwaj pijani mężczyźni bez prawa jazdy wbili się autem w betonowy przepust [FOTO]

Dwaj młodzi mężczyźni w wieku 18 i 20 lat trafili w dniu Wszystkich Świętych do szpitala po tym, jak rozpędzony volkswagen, którym podróżowali, uderzył w betonowy przepust.

Zarówno kierowca, jak i pasażer byli nietrzeźwi, badania wykazały w ich organizmach ok. 1,5 promila alkoholu – informuje lubelska policja.

Do wypadku doszło 1 listopada około godziny 18:00 w Guciowie koło Zamościa. Podróżujący volkswagenem mężczyźni wbili się w betonowy przepust i wpadli do przydrożnego rowu. Jak wstępnie ustalili policjanci, w samochodzie podróżowali mieszkańcy gminy Zwierzyniec. Najprawdopodobniej w wyniku niedostosowania prędkości do panujących warunków drogowych i własnych umiejętności, kierujący autem nagle stracił panowanie nad samochodem.

Obaj uczestnicy wypadku zostali przewiezieni do szpitala. Policyjne badanie trzeźwości wykazało, że 18-latek miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu, prawie tyle samo stwierdzono u jego 20-letniego kolegi. Jak się okazało młodzieńcy nie posiadali również uprawnień do kierowania pojazdami.

Policjanci ustalają, który z mężczyzn w czasie wypadku kierował volkswagenem, wyjaśniają również szczegółowy przebieg zdarzenia.

Źródło: lubelska.policja.gov.pl