Tragiczny wypadek pod Żninem. Jedna osoba nie żyje, trzy są w szpitalu [FOTO]

Do makabrycznego wypadku doszło 3 listopada rano. Cztery osoby zostały poszkodowane po czołowym zderzeniu samochodu osobowego z busem w Cotoniu.

Na drodze krajowej nr 5 doszło do czołowego zderzenia dwóch aut. Wszystkie osoby uczestniczące w kolizji trafiły do szpitali.

– Niestety kierowca Fiata Bravo zmarł. Nie udało się go uratować. Z poważnymi obrażeniami do szpitala w Gnieźnie trafił także kierowca mercedesa. Pasażerowie mercedesa trafili do szpitala Żninie, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – powiedział asp. sztab. Kędzierski.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku doszło, gdy kierowca fiata bravo nie zachował ostrożności podczas wyprzedzania trzech samochodów, zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z busem.

Trasa została całkowicie zablokowana, a objazdy wyznaczono drogą S5.

Źródło: PAP / pomorska.pl