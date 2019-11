Widzowie Polsat News zaniemówili! Jan Kulczyk żyje? Popularny aktor zaszokował

Nie ustają spekulacje dotyczące tego, czy Jan Kulczyk sfingował własną śmierć i ciągle żyje ukrywając się w jednej ze swoich rezydencji lub egzotycznych krajach? Niezwykle ciekawe są w tym kontekście słowa znanego aktora Jarosława Jakimowicza, który był gościem „Polsat News”.

Jan Kulczyk zmarł pod koniec lipca 2015 roku w szpitalu w Wiedniu po rutynowym zabiegu. Wiadomo, że kilka miesięcy przed śmiercią miliarder był szantażowany, miał też odbyć spotkanie z przedstawicielami służb, którzy przekazali mu, że nie będą w stanie dłużej go chronić.

Tymczasem nie ustają spekulacje, iż tak naprawdę śmierć była sfingowana. ABW wciąż sprawdza doniesienia dotyczące tego, iż Jan Kulczyk żyje i ukrywa się. Według niepotwierdzonych doniesień Internautów zmarły miliarder miał być widziany w Egipcie, Francji czy na Cyprze.

Podczas niedawnego programu „Skandaliści” w Polsat News, który prowadzi redaktor Agnieszka Gozdyra bardzo ciekawe słowa w tym kontekście padły ze strony znanego polskiego aktora Jarosława Jakimowicza, który najbardziej rozpoznawalny jest dzięki roli w filmie „Młode Wilki”.

W programie Jakimowicz mówił między innymi o nowej produkcji, czyli filmie „Wilki 3”. – Zapytam naiwnie, Cichy ginie, no i co? – powiedziała redaktor Gozdyra.

– Odpowiem Wam tylko jedną rzecz. Co widzieliście na filmie „Młode Wilki”? Widzieliście to, co widział Szwedes w samochodzie, czyli że się rozpryskuje głowa jego przyjaciela na szybie. Nie było pogrzebu, nie było leżących zwłok – odpowiedział Jakimowicz.

– A może on to musiał zobaczyć, żeby uratować ich przyjaźń, żeby on się wycofał z tego, żeby nie wszedł. Nie tacy wracali, ja w filmie „Młode Wilki” mówię taki tekst, który jest przypadkowy wtedy, ale jakże on jest ładny i pasuje do paru innych zdarzeń z naszego życia politycznego, np. teraz. Patrz: moim zdaniem Pan Kulczyk. „Jeżeli chcesz wyjść z tego biznesu, to zrób tak, żeby wszyscy myśleli że nie żyjesz” – dodał.

Źródło: nczas.com/polsatnews.pl