Żona radnego-sadysty z PiS w kontrowersyjnej reklamie. Piasecka: „Walcz o siebie! Ja to zrobiłam!”

Producent rajstop zaprosił do współpracy Karolinę Piasecką. To żona byłego radnego PiS, który został skazany za znęcanie się nad kobietą. Billboardy z Piasecką budzą jednak sporo kontrowersji.

W sierpniu sąd skazał Rafała P., byłego radnego PiS na dwa lata pozbawienia wolności i 75 tys. złotych zadośćuczynienia. Ponadto mężczyzna dostał pięcioletni zakaz zbliżania się do swojej żony.

Był to finał skandalu, jaki wybuchł w 2017 roku. Wówczas to żona polityka – Karolina Piasecka opublikowała nagranie, na którym słychać jak radny się nad nią znęca. Sprawa była szeroko komentowana w mediach, a poszkodowana wyjaśniła, że mąż od dawna znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie.

Teraz Piasecka wróciła na jedynki portali za sprawą kampanii reklamowej firmy Adrian, która zajmuje się produkcją rajstop. Żona sadysty pojawiła się na billboardach tuż przed weekendem.

Jednak to co pojawiło się w reklamie nie wszystkim się spodobało. Piasecka siedzi na podłodze, ma fioletowy policzek i rozmazany od płaczu makijaż. Na sobie ma koszulę, spódniczkę i rajstopy. Przed nią stoi mężczyzna z zaciśniętą pięścią. Całość uzupełnia napis: „Walcz o siebie! Ja to zrobiłam! Karolina Piasecka”.

Części komentujących taka forma reklamy nie przypadła do gustu. Nie brakuje komentarzy, że taka forma promocji produktu trywializuje temat.

To nie pierwsza kontrowersyjna kampania tego producenta. Wcześniej w reklamach rajstop Adriana pojawiła się m.in… Anna Grodzka.

