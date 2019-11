Belgijski sąd zaordynował 2 lata w zawieszeniu dla muzułmańskiej pary za zmuszanie córki do zamążpójścia

Sąd w Saint-Nicolas w Belgii skazał parę Marokańczyków na 2 lata więzienia w zawieszeniu i grzywnę w wysokości 2000 euro za traktowanie córki i zmuszanie jej do „czynności matrymonialnych”.

18-letnia dziewczyna złożyła pozew przeciwko rodzicom, zmuszających ją do poślubienia znacznie starszego mężczyzny. W dodatku owo nakłanianie do zamążpójścia odbywało się także przy użyciu przemocy fizycznej.

Podobno używano w celach perswazji nawet gorącego żelazka. Dziewczyna miała jechać z Belgii do Maroka, by spotkać się tam z przyszłym mężem. W końcu uciekła z domu i zgłosiła się na policji.

Rodzice przed sądem zaprzeczali, by używali przemocy fizycznej. Twierdzi także, że nie chcieli, by to było przymusowe małżeństwo. Sąd jednak nie dał im wiary i skazał na wyroki w zawieszeniu i grzywnę.

Niektórzy wprowadzają w Europie obce wzorce kulturowe, a później zwariowane feministki, żeby leczyć takie patologie wylewają dzieci z kąpielą i niszczą przy okazji normalne więzi społeczne i rodzinne.

Belgique : condamnation des parents suite au mariage forcé de leur fille de 18 ans https://t.co/teAGRThoqJ #Monde pic.twitter.com/xKb4dkXHj5 — L'important (@Limportant_fr) October 24, 2019

Źródło: Bladi.net