Donald Tusk zapłacił za tajne badanie. Wydał dziesiątki tysięcy złotych. „Wyniki są dla niego fatalne”

Wirtualna Polska ujawniła, że Donald Tusk zapłacił kilkadziesiąt tysięcy złotych za tajny sondaż dotyczący jego szans na zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Wyniki badania są dla niego fatalne.

Szef Rady Europejskiej i były polski premier, Donald Tusk, wciąż nie ogłosił jakie są jego dalsze polityczne plany. Walka o przywództwo w Europejskiej Partii Ludowej? Jakieś intratne stanowisko w UE? Start w polskich wyborach prezydenckich?

Właśnie tego ostatniego zagadnienia dotyczyło tajne badanie, na które Tusk miał wydać ze swojej kieszeni ok. 20-30 tysięcy złotych. Wyniki sondażu nie pozostawiają przewodniczącemu żadnych złudzeń.

– Badania prezydenckie pokazują, że Donald ma zbyt duży elektorat negatywny, a to jeden z najistotniejszych czynników w tych wyborach – uważa jeden ze znajomych Donalda Tuska – Dlatego Tusk po wyborach mówił, że opozycja musi postawić na kandydata, który ma szanse zebrać elektorat szerszy niż tylko Platformy, a nawet podebrać głosy Andrzejowi Dudzie. Donald wie, że on sam takich szans nie ma.

Problemem dla byłego premiera mają być młodzi wyborcy, którzy nie chcą „powrotu do tego, co było”. Trudno powiedzieć, czy Tusk zawierzy sondażowi, czy jednak pokusi się to, aby powalczyć o wyborców i spełnić swoje marzenie – zostać głową państwa.

Źródło: Wirtualna Polska