Dyrektor generalny McDonald’s wyleciał z pracy z powodu chłopaka. Bo był to jego podwładny…

Steve Easterbrook to już były dyrektor generalny McDonald’s. 52-letni szef znanej sieci został zwolniony po tym, jak wyszło na jaw, że wdał się w romans z mężczyzną. Nie to, żeby homozwiązek był problemem dla sieci – po prostu chłopak Easterbrooka był jego podwładnym…

O zwolnieniu Easterbrooka poinformowały władze sieci McDonald’s. W oświadczeniu poinformowano, że były dyrektor generalny wykazał się „złym osądem” w relacji utrzymywanej z jednym z pracowników. Zasady korporacji zakazują tego typu kontaktów.

– Jeśli chodzi o moje odejście, zaangażowałem się niedawno w związek z pracownikiem, co naruszyło politykę McDonalda. To był błąd. Biorąc pod uwagę wartości firmy, zgadzam się z zarządem, że nadszedł czas, abym ruszył dalej – napisał Easterbrook w wiadomości pożegnalnej do pracowników sieci McDonald’s.

Steve Easterbrook dyrektorem generalnym był od 2015 roku. Od tego czasu akcje spółki prawie podwoiły swoją wartość.

Nowym dyrektorem sieci został Chris Kempczinski.

– Chris odegrał kluczową rolę w opracowaniu planu strategicznego firmy, który umożliwił globalny wzrost i przywództwo oraz nadzorował najbardziej kompleksową transformację amerykańskiego biznesu w historii McDonald’s – powiedział Enrique Hernandez Jr., prezes zarządu McDonald’s.

Źródło: o2.pl