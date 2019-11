Gazeta powiązała Trzaskowskiego z siecią perwersyjnych sex shopów dla „gejów-fetyszystów”. Stołeczny ratusz za jego rządów wydał już fortunę na organizacje LGBT

Rafał Trzaskowski od 10 miesięcy rządzi stolicą. W tym czasie zdążył wydać już na organizacje LGBT prawie 900 tys zł! A z doniesień „Gazety Polskiej” wynika, że jedna ze wspieranych przez miasto fundacji – ReFForm jest powiązana z siecią sex shopów dla „sadomasochistycznych gejów-fetyszystów”.

„GP” podała, że od kiedy za sterami warszawskiego ratusza jest Trzaskowski, miasto wydało na LGBT już 876 tys zł. „To więcej niż w trakcie całej wcześniejszej czteroletniej kadencji Hanny Gronkiewicz-Waltz” – czytamy.

Gazeta zaznacza też, że obecny włodarz Warszawy objął honorowy patronat nad stołecznym Marszem Równości, którego organizatorem jest Sławomir Starosta. A co to w ogóle za pan? Okazuje się, że jest to wydawca czasopism z ostrą pornografią. Wikipedia podaje długie „zasługi” Starosty w ohydnym przemyśle dla zboczeńców. Starosta jest współtwórcą pornograficznego wydawnictwa Pink Press oraz Pink Service, które odpowiedzialne są za wypuszczanie na rynek obleśnych magazynów gejowskich. Starosta był ich redaktorem naczelnym: „MEN!” (1991-1996), „Nowy Men” (od 1995), „Gejzer” (od 1999), a także skierowanych do klientów heteroseksualnych magazynów „Wamp” i „Nowy Wamp”. Co więcej jego spółka zorganizowała w 2002 roku upadlające bicie seksualnego rekordu świata.

„Hitem” jest jednak coś innego. „Nie ta jedyna organizacja znalazła się na celowniku tygodnika. „GP” poświęca też uwagę Fundacji ReFForm na rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi Społecznych oraz Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji, która – wedle śledztwa tygodnika – powiązana jest z siecią… perwersyjnych sex shopów” – czytamy na Fakt.pl.

Fundacja ma uczestniczyć w opłacanym przez ratusz projekcie „Razem Plus II”. Jego celem jest wsparcie nosicieli wirusa HIV w Warszawie. Wysokość grantu na lata 2018-2020 to 345 tys zł. Jak ustalili dziennikarze „GP” ReFForm powstała w 2016 roku. Na jej czele stoi Robert Strzelecki, jego zastępcą jest Marcin Fröhlich.

„Obaj panowie mają też prowadzić działalność biznesową. Jak pisze tygodnik, są właścicielami hurtowni akcesoriów erotycznych Playroom. Należą do niej, jak donosi gazeta, największe w Polsce gejowskie salony fetyszu o nazwie takiej jak fundacja” – podaje portal.

„Sex shop dla gejów reFForm w Warszawie to sklep erotyczny dla niegrzecznych chłopców. To miejsce, w którym każdy wielbiciel fetyszu, BDSM (sadomasochizm – przyp. red.) oraz analu znajdzie coś dla siebie. Kup nasze gadżety sex gadżety i ciesz się ostrym ru…niem ze swoim cwelem” – to tekst promocyjny ohydnego sklepu, opublikowany na jego własnej stronie.

Źródła: „Gazeta Polska”, Fakt.pl