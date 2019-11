Ludzie uciekają z Kalifornii! Mają dość wysokich podatków i politycznej poprawności

Kiedyś była stanem-marzeniem. Dziś ją opuszczają. Więcej ludzi wyjeżdża z Kalifornii niż do niej przyjeżdża. Powodem są wysokie podatki oraz polityczna poprawność bijąca wszelkie rekordy w USA!

Dla wielu opuszczających ten stan głównym powodem jest rozczarowanie kulturą polityczną Kalifornii. Ludzie mają dość życia w „Złotym Państwie”, mają dość wysokich podatków, braku wsparcia dla lokalnych organów ścigania i polityki, która ich zdaniem otworzyła drzwi dla nielegalnej imigracji.

Według sondażu UC Berkeley Institute of Governmental Studies przeprowadzonego dla Los Angeles Times, nieco ponad połowa zarejestrowanych wyborców w Kalifornii rozważa opuszczenie stanu. Republikanie i konserwatywni wyborcy byli prawie trzy razy bardziej skłonni niż ich demokratyczni lub liberalni koledzy poważnie rozważać przeprowadzkę – 40% w porównaniu z 14%, wynika z sondażu. Konserwatyści wymieniali podatki i kulturę polityczną Kalifornii jako powód, dla którego wyjeżdżali oraz podawali rosnące koszty mieszkania w tym stanie.

Przykładem jest 71-letni Stark, który nie chce żyć w stanie zamieniającym się w „czerwone pastwisko”. Wyemigrował razem z żoną z Kalifornii do Teksasu. „Nawiązujemy kontakty z ludźmi, którzy wierzą w ten sam program polityczny, co my: najpierw Ameryka, najpierw Amerykanie, prawo i porządek” – powiedział.

W latach 2007-2016 Kalifornia straciła 1 milion mieszkańców z powodu migracji krajowej – około 2,5% całkowitej liczby ludności, zgodnie z raportem z 2018 r. Teksas był najpopularniejszym celem podróży. Badanie przeprowadzane przez Texas Realtors w 2019 r. wykazało, że aż 63175 Kalifornijczyków przeniosło się do Teksasu tylko w 2017 roku.

