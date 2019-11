Ostre słowa w NCzasTV o miłośniku gender Gowinie! „Polityczny pływak, człowiek bez charakteru. Równie dobrze mógłby odkleić sobie twarz” [VIDEO]

– Gowin to polityczny pływak, powie wszystkim to, co chcą usłyszeć. To człowiek bez charakteru. Równie dobrze mógłby odkleić sobie twarz – powiedział Michał Murgrabia na antenie NCzasTV o progenderowej wypowiedzi wicepremiera w rządzie PiS Jarosława Gowina.

– Położę się Rejtanem, jeżeli ktoś będzie próbował na uczelniach ograniczyć wolność słowa zwolennikom ideologii gender – powiedział ostatnio w wywiadzie dla tygodnika „Sieci” Jarosław Gowin. Jak stwierdził dziennikarz Mediów Narodowych Michał Murgrabia w NCzasTV, dla niego nie jest to żadne zaskoczenie.

– Poznałem kiedyś pana ministra osobiście. Rozmawiałem z nim na KUL-u i zadałem mu proste pytanie: Jest pan za aborcją, czy nie? On wtedy, że „ja jestem przeciwko, ale ludzie z mojej partii są za”. Pytam więc o in vitro. „Ja jestem za, ale ludzie z mojej partii są przeciwko”. Czyli taki pływak polityczny, który powie wszystkim to, co chcą usłyszeć, uspokoi wszystkie sumienia, zadowoli każdą opcję itd. Czyli człowiek bez charakteru – powiedział Murgrabia.

– Mógłby równie dobrze odkleić sobie twarz – dodał Murgrabia.

Dziennikarz zwrócił także uwagę, że o ile Gowin wprowadził 18 posłów Porozumienia na listach PiS do Sejmu, to na samego Gowina „nie dużo osób głosowało”.

Zwrócił też uwagę, że Gowin w swojej progenderowskiej wypowiedzi „zasłania się pluralizmem”. Jak podkreślił Michał Murgrabia, „gender nie jest nauką”, lecz „ideologią”.

– Mówi się o płci społecznej, tymczasem każdy wie – czy mężczyzna czy kobieta – że różnimy się od siebie biologicznie. Gołym okiem widać, że płeć istnieje. To nie jest kwestia społeczna – podkreślił.

Poniżej pełen program. Omówiony fragment zaczyna się w 26 minucie nagrania.