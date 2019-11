Prawybory w Konfederacji to obecnie jeden z najpopularniejszych tematów politycznych. Kto będzie bezpośrednim rywalem Andrzeja Dudy i czy będzie to Artur Dziambor? Na to pytanie odpowie sam zainteresowany, który będzie gościem NCzas TV.

Start programu o godzinie 17:00! Zapraszamy do oglądania!