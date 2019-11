Serial „Wiedźmin” od platformy Netflix. Znamy oficjalne tytuły prawie wszystkich odcinków. Czy są w nich ukryte SPOILERY?

Serialowa adaptacja fantastycznej serii książek autorstwa Andrzeja Sapkowskiego będzie dostępna na platformie Netflix od 20 grudnia. Na YouTubie obejrzeć można już pełen zwiastun produkcji. Dzięki uprzejmości twórców poznaliśmy już tytuły prawie wszystkich odcinków. Możliwe, że zawierają one jakieś spoilery.

Lauren Schmidt Hissrich, showrunnerka telewizyjnej adaptacji wiedźmińskiej sagi poinformowała za pomocą TWittera, że serial „Wiedźmin” będzie miał aż siedem sezonów. Najwidoczniej pierwsza część widowiska bardzo spodobała się włodarzom Netflixa.

Twórcy zdradzili również tytuły poszczególnych odcinków. Wielu fanów jest zdziwionych tym, że tytuły nie odpowiadają nazwom kolejnych książek. Tym, którzy przeczytali książki mistrza Sapkowskiego tytuły odcinków mogą „zaspoilerwać” fabułę serialu.

Tak prezentują się one w języku polskim i angielskim:

Odcinek 2: Four Marks (Cztery znaki)

Odcinek 3: Betrayer Moon (Księżyc zdrajcy)

Odcinek 4: Of Banquets, Bastards and Burials (Bankietów, bękartów i pochówków)

Odcinek 6: Rare Species (Rzadkie gatunki)

Odcinek 7: Before A Fall (Przed upadkiem)

Odcinek 8: Much More (Coś więcej)

Wciąż nie wiemy jaki będzie tytuł pierwszego odcinka. Premiera widowiska zbliża się wielkimi krokami. Wiedźmina Geralta zagra Henry Cavill, który grał m.in. Supermana w adaptacji komiksów DC. Cavill jeszcze przed angażem do serialu był fanem twórczości Andrzeja Sapkowskiego, przeczytał wszystkie książki i kilkukrotnie grał w grę „Wiedźmin 3” od CD Projekt.

Źródło: Twitter