To będzie koniec PiS-u i Kaczyńskiego?! Już niedługo stanie się coś po czym stracą władzę! Rządy przejmie… KONFEDERACJA!

PiS wygrał wybory i ma większość z Sejmie. Co prawda gorzej jest w Senacie bo tam już tej większości nie ma, ale nadchodząca kadencja dla Jarosława Kaczyńskiego i jego partii zapowiada się całkiem obiecująco. Zdaniem Janusza Korwin-Mikkego sielanka nie potrwa jednak długo! Lider Konfederacji wieszczy upadek obecnego rządu. Kiedy by to miało nastąpić i dlaczego?

Przewidywania Korwina są bardzo niekorzystne dla Kaczyńskiego. W wywiadzie dla dziennikarzy „Super Expressu” zdradził, że czekają nas kłopoty gospodarcze i nagła zmiana władzy. – Za półtora roku będzie kryzys solidny i to wszystko diabli wezmą – stwierdzi w rozmowie z Kamilem Szewczykiem i Piotrem Lekszyckim w programie „Politycy od kuchni”.

Dalej optymistycznie oczekuje, że samodzielnie władzę przejmie jego partia – Konfederacja. – Bez sensu jest wchodzić w koalicję, nic się nie da zrobić – uważa guru polskiej prawicy.